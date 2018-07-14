С понедельника 13 улиц Рязани останутся без горячей воды

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани на нескольких улицах отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Полный график отключения горячей воды в Рязани