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Восемь улиц на окраине Рязани остались без воды
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Восемь улиц на окраине Рязани остались без воды 

АиФ Рязань 7 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Рязанский «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтом водопровода в областном центре на нескольких улицах отключат подачу холодной воды.
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