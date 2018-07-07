«Офигеть помог»: жуткое ДТП в районе владивостокской Стеллы

В пригороде Владивостока накануне вечером произошла необычная авария, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_vl.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan Safari двигался по направлению в город. Перед ним ехал мопед, у которого лопнуло колесо. Мопедист потерял управление и упал на дорогу.

Неравнодушный водитель внедорожника решил остановиться и помочь пострадавшему мопедисту. Как только мужчина вышел из авто, во внедорожник тут же влетел мусоровоз, уничтожив машину сокрушительным ударом и превратив его в груду искореженного металла.

После столкновения с Safari мусоровоз потерял управление и завалился на бок.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель мусоровоза, а также мопедист. Рулевой джипа чудом не получил ни царапины.