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«Офигеть помог»: жуткое ДТП в районе владивостокской Стеллы
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«Офигеть помог»: жуткое ДТП в районе владивостокской Стеллы 

Primpress 20 часов назад
Фото: Primpress
В пригороде Владивостока накануне вечером произошла необычная авария, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dps_vl.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan Safari двигался по направлению в город. Перед ним ехал мопед, у которого лопнуло колесо. Мопедист потерял управление и упал на дорогу.
Неравнодушный водитель внедорожника решил остановиться и помочь пострадавшему мопедисту. Как только мужчина вышел из авто, во внедорожник тут же влетел мусоровоз, уничтожив машину сокрушительным ударом и превратив его в груду искореженного металла.
После столкновения с Safari мусоровоз потерял управление и завалился на бок.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель мусоровоза, а также мопедист. Рулевой джипа чудом не получил ни царапины.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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