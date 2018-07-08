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Автобус протаранил грузовик на улице Кургана
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Автобус протаранил грузовик на улице Кургана 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
Автобус ПАЗ врезался в прицеп грузового автомобиля в Заозёрном районе Кургана, информацию об этом подтвердили в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, авария произошла 7 июля около 15:30, столкнулись ПАЗ маршрута № 309 и грузовик Volvo.
«Сотрудники пожарно-спасательной части № 3 оказали первую доврачебную помощь, а также отключили аккумуляторную батарею. Проведение дополнительных аварийно-спасательных работ не потребовалось. Движение на автодороге не перекрывалось», — пояснили в МЧС.
В социальных сетях жители Кургана поделились фотографиями с места происшествия, а также изложили свою версию событий.
«Как было: ПАЗ врезался в припаркованный на дороге грузовик, ехал на скорости километров 50-60, недалеко от остановки Метрополис по ул. Илизарова. Все, кто был в пазике, полетели на пол, больше всех досталось тем, кто был впереди: кондуктор вся в осколках, водитель тоже, но и людей побросало по автобусу, человек 6 в травмпункте. Кондуктор в травмпункте отказалась писать заявление о травмировании на рабочем месте, отказалась от госпитализации», — написала одна из жительниц города.
Добавим, что в ликвидации последствий ДТП участвовали от МЧС 12 человек и три единицы техники.
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