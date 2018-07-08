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Пьяные женщины напали на подростков на улице Шепеткова во Владивостоке
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Пьяные женщины напали на подростков на улице Шепеткова во Владивостоке 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: letnews.ru
В столице Приморского края несколько женщин в состоянии алкогольного опьянения напали на местных подростков в районе дома № 31/1 на улице Шепеткова. Информация об инциденте появилась в Instagram.
На кадрах видеоролика, опубликованных в популярном паблике dps_control видно, что взрослые женщины пинают девушек-подростков и хватают их за волосы.
«На моего ребенка напали пьяные женщины. Женщины сказали, что подростки шумели, им сделали замечание, в ответ они огрызнулись. А вот свое нападение на них они прокомментировать не смогли. Разве это повод бить ребенка и пинать его?», — написала в комментарии к видеоролик мать одной из пострадавших девушек.
Мнения пользователей соцсетей разделились. «И это старшее поколение, которое нужно уважать», «И это показатель. А потом хотят чтобы молодежь уважала старших. С себя начать надо господа взрослые. Женщины стали хуже мужиков», — считает часть комментаторов.
«А если ребенок матом отвечает, сейчас такие подростки пошли… что полностью заслуживают, леща хорошего… так что начните с воспитания своих детей», — советуют матери пострадавшего подростка другие.
Жильцы дома на улице Шошина во Владивостоке Приморского края обратились в прокуратуру с жалобой на местного жителя, который разрыл косогор для своего будущего гаража.
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