Пьяные женщины напали на подростков на улице Шепеткова во Владивостоке

В столице Приморского края несколько женщин в состоянии алкогольного опьянения напали на местных подростков в районе дома № 31/1 на улице Шепеткова. Информация об инциденте появилась в Instagram.

На кадрах видеоролика, опубликованных в популярном паблике dps_control видно, что взрослые женщины пинают девушек-подростков и хватают их за волосы.

«На моего ребенка напали пьяные женщины. Женщины сказали, что подростки шумели, им сделали замечание, в ответ они огрызнулись. А вот свое нападение на них они прокомментировать не смогли. Разве это повод бить ребенка и пинать его?», — написала в комментарии к видеоролик мать одной из пострадавших девушек.

Мнения пользователей соцсетей разделились. «И это старшее поколение, которое нужно уважать», «И это показатель. А потом хотят чтобы молодежь уважала старших. С себя начать надо господа взрослые. Женщины стали хуже мужиков», — считает часть комментаторов.

«А если ребенок матом отвечает, сейчас такие подростки пошли… что полностью заслуживают, леща хорошего… так что начните с воспитания своих детей», — советуют матери пострадавшего подростка другие.