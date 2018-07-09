Мужчину убили ударом ноги в центре Москвы

Мужчина скончался в ходе драки в центре Москвы от удара ногой по голове. Об этом сообщает Следственный комитет России в своем фейсбуке.

Конфликт произошел 8 июля возле кафе на 1-ой Тверской-Ямской улице.

"В ходе завязавшейся драки одному из мужчин 1988 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью, в результате чего последний от полученных телесных повреждений скончался на месте", — говорится в сообщении.

На видеозаписи, прикрепленной к сообщению, видно, как молодой человек в белой футболке наносит удар упавшему мужчине ногой по голове. После этого пострадавший не двигается, в то время как конфликт продолжился.

Подозреваемый — молодой человек 1997 года рождения — задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Подозреваемому будут предъявлены обвинения, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.