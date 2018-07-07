«Одинаковые футболки»: драка из‐за одежды спровоцировала аварию в Москве

Во дворе одного из домов в Москве между молодыми людьми началась драка. Ее причиной стали одинаковые футболки. Затем один из участников потасовки попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но не смог проехать мимо двух припаркованных во дворе машин. Видео драки и последующей за ней аварии оказалось в распоряжении «360».

Известно, что инцидент произошел в пятницу, 6 июля, в Москве на Рублевском шоссе, рядом со станцией метро Кунцево.

Молодые люди не смогли смириться с одинаковыми футболками и затеяли из-за этого драку.

На видеозаписи видно, как зачинщиков пытаются разнять их друзья, но это не мешает парням вновь сходиться и продолжать потасовку. После того, как один из участников драки уходит, второй садиться в машину и пытаясь выехать из двора, несколько раз ударяет припаркованные автомобили. После этого ему все же удается развернуться и его автомобиль скрывается за поворотом.

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