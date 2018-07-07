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«Одинаковые футболки»: драка из‐за одежды спровоцировала аварию в Москве
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«Одинаковые футболки»: драка из‐за одежды спровоцировала аварию в Москве 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Во дворе одного из домов в Москве между молодыми людьми началась драка. Ее причиной стали одинаковые футболки. Затем один из участников потасовки попытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но не смог проехать мимо двух припаркованных во дворе машин. Видео драки и последующей за ней аварии оказалось в распоряжении «360».
Известно, что инцидент произошел в пятницу, 6 июля, в Москве на Рублевском шоссе, рядом со станцией метро Кунцево.
Молодые люди не смогли смириться с одинаковыми футболками и затеяли из-за этого драку.
На видеозаписи видно, как зачинщиков пытаются разнять их друзья, но это не мешает парням вновь сходиться и продолжать потасовку. После того, как один из участников драки уходит, второй садиться в машину и пытаясь выехать из двора, несколько раз ударяет припаркованные автомобили. После этого ему все же удается развернуться и его автомобиль скрывается за поворотом.
В Новосибирске ищут родителей подростка, который поколотил детей на детской площадке. По словам очевидцев, мальчик 13‐14 лет играл вместе с младшими в песочнице. В какой‐то момент между ними завязался конфликт, закончившийся избиением.
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