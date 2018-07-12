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Подозреваемого в избиении мужчины у кафе «То да се» в Москве поместили под домашний арест
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Подозреваемого в избиении мужчины у кафе «То да се» в Москве поместили под домашний арест 

Москва24 5 часов назад
Фото: Москва24
Суд установил наказание задержанному мужчине, которого подозревают в избиении уроженца Молдавии у кафе «То да се» в центре Москвы. Подозреваемый заключен под домашний арест, предает Агентство «Москва».
"Суд постановил заключить 20-летнего москвича, подозреваемого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего, под домашний арест", — рассказал источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на 8 июля у кафе «То да се» на улице 1-я Тверская-Ямская. Его участником стал 30-летний уроженец Молдавии, который отмечал в кафе вместе с семьей день рождения друга. Во время завязавшейся драки мужчину сильно избили. Он скончался до прибытия скорой помощи. Подозреваемого в смерти полиция задержала на следующий день.
СК возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего").
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