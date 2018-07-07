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Сначала в автомобиль, потом в столб: в Новочеркасске разбился мотоциклист
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Сначала в автомобиль, потом в столб: в Новочеркасске разбился мотоциклист 

161.ru 18 часов назад
Фото: 161.ru
Сотрудники МВД устанавливают личность погибшего
Жуткая трагедия произошла сегодня днем в Новочеркасске. Мотоциклист погиб, врезавшись в столб. Об этом сообщает издание Donday. Это произошло в 13:00 на Харьковском шоссе. — Водитель двухколесного транспорта ехал на высокой скорости. В это время на пересечении Харьковского шоссе и улицы Калинина водитель машины «Лада Гранта» совершал разворот. В этот момент в него врезался «Кавасаки», — уточняет Donday. После этого столкновения мотоциклист врезался в столб. Из-за сильного удара транспортное средство отлетело от водителя на несколько метров. Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и умер в карете скорой помощи по пути в больницу. Личность водителя после ДТП установить не удалось. У него при себе не оказалось документов, а мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД. На вид парню 25 лет, славянской внешности. Мы обратились за комментарием в ГУ МВД России по Ростовской области. — Информацией для СМИ не располагаем, — ответили в пресс-службе управления.
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