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Дорога без разметки: на Управленческом мотоциклист столкнулся с легковушкой
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Дорога без разметки: на Управленческом мотоциклист столкнулся с легковушкой 

63.ru 17 часов назад
Фото: 63.ru
Мотоцикл от удара завалился на бок  В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с участием мотоциклиста. В субботу, 7 июля, около 21:30 в Красноглинском районе столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Очевидцы разместили фото в группе «ДТП 163 Самара».
— Дорога у магазинов на Сергея Лазо в поселке Управленческий не очень широкая, да и разметки нет, — рассказал один из очевидцев. — Легковая, видимо, поворачивала, и водитель не заметил мотоциклиста.
По предварительной информации, никто не пострадал. Но на месте вместе с инспекторами ГИБДД работали врачи.
Аналогичная авария произошла на Московском шоссе. В этот же день около 20:30 напротив автовокзала «Центральный» также столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.
Авария ненадолго осложнила движение общественного транспорта
— Молодой человек слегка задел иномарку. Водители стояли недалеко от остановки, договаривались, — пояснил свидетель происшествия.
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