Дорога без разметки: на Управленческом мотоциклист столкнулся с легковушкой

Мотоцикл от удара завалился на бок В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии с участием мотоциклиста. В субботу, 7 июля, около 21:30 в Красноглинском районе столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Очевидцы разместили фото в группе «ДТП 163 Самара».

— Дорога у магазинов на Сергея Лазо в поселке Управленческий не очень широкая, да и разметки нет, — рассказал один из очевидцев. — Легковая, видимо, поворачивала, и водитель не заметил мотоциклиста.

По предварительной информации, никто не пострадал. Но на месте вместе с инспекторами ГИБДД работали врачи.

Аналогичная авария произошла на Московском шоссе. В этот же день около 20:30 напротив автовокзала «Центральный» также столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.

Авария ненадолго осложнила движение общественного транспорта

— Молодой человек слегка задел иномарку. Водители стояли недалеко от остановки, договаривались, — пояснил свидетель происшествия.