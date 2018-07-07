«Машина несколько раз перевернулась»: в Ярославской области ищут свидетелей страшного ДТП

«Нива», попавшая в ДТП, не подлежит восстановлению

В Ярославской области разыскивают свидетелей аварии, которая произошла сегодня около 18 часов в посёлке Андроники. На дороге столкнулись «Нива» и « Тойота ».

— «Нива», столкнувшись с «Тойотой» несколько раз перевернулась, — рассказала Татьяна Шедьякова. — Машина моего родственника, который попал в ДТП, не подлежит восстановлению. К счастью, он сам остался цел, потому что был пристёгнут.

Всех, у кого есть запись аварии на видеорегистратор, просят позвонить Владимиру по телефонам 8-981-426-05-96 или 8-921-144-76-20.

В конце рабочей недели жуткое ДТП на трассе М-8 унесло жизни двоих взрослых и маленького мальчика.