Мусоровоз протаранил внедорожник в районе Стелы во Владивостоке

В столице Приморского края 7 июля в районе Стелы произошло серьезное дорожно‐транспортное происшествие. На трассе у мопеда лопнуло колесо, мопедист упал и на помощь ему поспешил проезжающий мимо водитель внедорожника. Как только автолюбитель вышел из машины, его автомобиль протаранил мусоровоз. Об этом сообщил сайт Deita.ru.

В один момент Nissan Safari стал грудой искореженного металла. После столкновения с внедорожником мусоровоз завалился на бок, потеряв управление.

«Судя по повреждениям у мусоровоза, он не ехал, а низко летел!», — прокомментировали ДТП пользователи в соцсетях.

Источник фото: Instagram / dps_control

В автоаварии пострадали мопедист и водитель мусоровоза.

Источник фото: Instagram / Экипажи ДПС

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

В Приморском городе Артеме на пешеходном переходе большегруз сбил девушку. Водитель длинномера не успел вывернуть руль и зацепил пешехода.