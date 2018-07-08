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Мусоровоз протаранил внедорожник в районе Стелы во Владивостоке
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Мусоровоз протаранил внедорожник в районе Стелы во Владивостоке 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
В столице Приморского края 7 июля в районе Стелы произошло серьезное дорожно‐транспортное происшествие. На трассе у мопеда лопнуло колесо, мопедист упал и на помощь ему поспешил проезжающий мимо водитель внедорожника. Как только автолюбитель вышел из машины, его автомобиль протаранил мусоровоз. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
В один момент Nissan Safari стал грудой искореженного металла. После столкновения с внедорожником мусоровоз завалился на бок, потеряв управление.
«Судя по повреждениям у мусоровоза, он не ехал, а низко летел!», — прокомментировали ДТП пользователи в соцсетях.
Источник фото: Instagram / dps_control
В автоаварии пострадали мопедист и водитель мусоровоза.
Источник фото: Instagram / Экипажи ДПС
Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.
В Приморском городе Артеме на пешеходном переходе большегруз сбил девушку. Водитель длинномера не успел вывернуть руль и зацепил пешехода.
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