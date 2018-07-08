В Чехии в ДТП пострадали девять человек

В Чехии в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, при аварии также пострадали девять человек.

Как отмечается, ДТП произошло около села Пасоглавки на юго-востоке Чехии, неподалеку от австрийской границы.

При этом одна из пострадавших была госпитализирована с места ДТП с помощью вертолета.

По словам полиции, водитель микроавтобуса задремал и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с легковым автомобилем.

Ранее сообщалось, что в американском штате Делавэр в результате ДТП погибли пять человек.

Как отмечалось, в ДТП также пострадали четыре человека.