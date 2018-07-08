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Граждане США оказались заблокированы в гостинице в Гаити из-за беспорядков
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Граждане США оказались заблокированы в гостинице в Гаити из-за беспорядков 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Порт-о-Пренсе в гостинице «Оазис» оказались заблокированы граждане США. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, в столице Гаити проходят уличные беспорядки, которые связаны с повышением цен на топливо.
Как отмечается, участники акций протеста заблокировали дороги в городе и жгут автомобили.
По словам источников, в гостинице заблокированы как туристы с детьми, так и различные миссионеры.
При этом уже три авиакомпании США приостановили полеты на Гаити.
Ранее сообщалось, что в французском городе Нант три человека, в том числе один подросток, были задержаны в результате новых акций протеста.
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