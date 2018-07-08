Эксперты составили топ-7 бандитских авто 

Названы модели автомобилей, которые были наиболее популярны среди бандитов в 90-е годы прошлого века. Первую строчку своеобразного рейтинга заняла отечественная ВАЗ 2108. Это машина была недорогой и не особо требовательной.
На втором месте оказался внедорожник Land Cruiser 80. По словам экспертов, это была мечта каждого «начинающего бандита» той поры. Третья строчка рейтинга за пуленепробиваемым Mitsubishi Pajero. А четвертая — за BMW E34. Специалисты рассказывают, что BMW среди рядовых граждан ассоциировался именно группировками, так как обычные люди позволить его себе не могли.
Далее в перечне значатся Mercedes Gelandewagen, Mercedes S 600, отечественные «Нивы» и солидные модели Volvo, пишет Runews24.ru.
Ранее автоэксперты составили список самых непопулярных в России автомобилей. В перечень попали минивэн Chrysler Pacifica, китайский премиальный Geely Emgrand GT, корейский кроссовер SsangYong Tivoli, Peugeot 2008, Infiniti Q60.
Автоновости: Названа пятерка самых быстрых автомобилей