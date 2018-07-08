Дети попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Холмске 

В Сахалинской области 7 июля произошло дорожно‐транспортное происшествие с участием детей. В Холмске у площади Ленина водитель автомобиля марки Toyota Caldina совершил наезд на двух школьников на пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт astv.ru.
Мальчик в результате наезда иномарки отделался ссадинами на лице, девочку госпитализировали на скорой помощи. О тяжести травм пострадавшей несовершеннолетней не сообщается.
По словам очевидцев, водитель автомобиля на вид был трезв. Он не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Во Владивостоке водитель внедорожника вышел из машины, чтобы помочь упавшему мопедисту и в это время его автомобиль протаранил мусоровоз.