Дети попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Холмске

В Сахалинской области 7 июля произошло дорожно‐транспортное происшествие с участием детей. В Холмске у площади Ленина водитель автомобиля марки Toyota Caldina совершил наезд на двух школьников на пешеходном переходе. Об этом сообщил сайт astv.ru.

Мальчик в результате наезда иномарки отделался ссадинами на лице, девочку госпитализировали на скорой помощи. О тяжести травм пострадавшей несовершеннолетней не сообщается.

По словам очевидцев, водитель автомобиля на вид был трезв. Он не пострадал.

Во Владивостоке водитель внедорожника вышел из машины, чтобы помочь упавшему мопедисту и в это время его автомобиль протаранил мусоровоз.