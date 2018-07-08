Дан старт выпуску Ford Ranger Raptor 2019

Видео о начале производства Ford Ranger Raptor уже доступно в сети.

Один из первых автомобилей был замечен в США в конце июня этого года. Однако интересно то, что фургон, собираемый в Таиланде, был снабжен левым рулем.

Эта страна известна своим правосторонним движением, поэтому по умолчанию подразумевается, что большинство экспортируемых автомобилей будет с правым рулевым колесом. Впрочем, время все расставит по своим местам.

Присутствие на американском континенте Raptor с левым положением руля может натолкнуть на мысль о том, что в Ford думают над какой-то другой разработкой. Но все это из области догадок.

Если же говорить о выложенном на YouTube ролике, он снят достаточно интересно. На нем можно проследить весь процесс сборки автомобиля от формирования шасси и до нанесения элементов покрытия.

На видео видно, что готовая машина сделана именно с левым положением руля. Поэтому, скорее всего, такой будет и первая партия новинки.