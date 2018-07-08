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Дан старт выпуску Ford Ranger Raptor 2019
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Дан старт выпуску Ford Ranger Raptor 2019 

Car.ru 11 часов назад
Фото: Car.ru
Видео о начале производства Ford Ranger Raptor уже доступно в сети.
Один из первых автомобилей был замечен в США в конце июня этого года. Однако интересно то, что фургон, собираемый в Таиланде, был снабжен левым рулем.
Эта страна известна своим правосторонним движением, поэтому по умолчанию подразумевается, что большинство экспортируемых автомобилей будет с правым рулевым колесом. Впрочем, время все расставит по своим местам.
Присутствие на американском континенте Raptor с левым положением руля может натолкнуть на мысль о том, что в Ford думают над какой-то другой разработкой. Но все это из области догадок.
Если же говорить о выложенном на YouTube ролике, он снят достаточно интересно. На нем можно проследить весь процесс сборки автомобиля от формирования шасси и до нанесения элементов покрытия.
На видео видно, что готовая машина сделана именно с левым положением руля. Поэтому, скорее всего, такой будет и первая партия новинки.
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