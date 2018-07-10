Авария с участием девушки-водителя произошла во Владивостоке

В районе дома по улице Луговая произошёл странный инцидент. Девушка, управлявшая машиной Honda Insight , перепутала педали газ и тормоз. В следствии чего, уехала в косогор.

В результате аварии машина осталась цела, информации о пострадавших нет.