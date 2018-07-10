Ещё
Авария с участием девушки-водителя произошла во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авария с участием девушки-водителя произошла во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 9 часов назад
Фото: АиФ-Владивосток
В районе дома по улице Луговая произошёл странный инцидент. Девушка, управлявшая машиной Honda Insight, перепутала педали газ и тормоз. В следствии чего, уехала в косогор.
В результате аварии машина осталась цела, информации о пострадавших нет.
АиФ-Владивосток: последние новости
Ужасное ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке Во Владивостоке произошло ДТП с участием пьяного водителя Строительство завода по производству двигателей Mazda завершается в крае
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке19
Для водителей хотят ввести новый штраф233
Названы причины эвакуации с Крымского моста96
Каких авто с пробегом стоит избегать?
Битва рамных внедорожников
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
01:03
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение