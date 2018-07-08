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Перед ударом летела в заносе: смотрим видео, как Lada Priora разбилась о деревья на Юго-Западе
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Перед ударом летела в заносе: смотрим видео, как Lada Priora разбилась о деревья на Юго-Западе 

e1.ru 8 часов назад
Фото: e1.ru
Стали известны детали серьёзной аварии, произошедшей в субботу недалеко от перекрёстка улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина. Судя по видео, за секунды до столкновения водитель Lada Priora потерял управление над своей машиной. Легковушка пошла занос и передней частью врезалась в дерево, растущее по левую сторону проезжей части. От удара автомобиль перевернулся и по инерции отлетел в ствол ещё одного дерева. Второй удар был не менее сокрушительным: у ВАЗовского седана оказалась смята вся задняя часть крыши. Если бы удар пришёлся со стороны водителя, шансов выжить у него было бы немного.
Напомним, пострадавшего мужчину из салона разбитой легковушки достали спасатели. По словам очевидцев, чудом уцелевший водитель был ранен, но мог стоять на ногах. Подоспевшие медики отвезли его в больницу. Lada Priora после двух сокрушительных ударов восстановлению, скорее всего, не подлежит.
Деревья, о которые разбилась отечественная легковушка, по счастливой случайности защитили других водителей. Они не позволили неуправляемой машине вылететь на дорогу по улице Серафимы Дерябиной (сама Priora летела по дублёру), где в это время двигался плотный поток транспорта.
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