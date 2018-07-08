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В ДТП с тремя автомобилями в Ульяновской области погибли два человека
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В ДТП с тремя автомобилями в Ульяновской области погибли два человека 

ТАСС 8 часов назад
УЛЬЯНОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Два человека погибли и шесть обратились за помощью к медикам после аварии с фурой и двумя легковыми автомобилями в Ульяновской области. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах региона.
"В Сурском районе Ульяновской области сегодня утром, в 04:30, столкнулись три автомобиля — ВАЗ 21099, KIA Sportage и фура Volvo. В результате погибли два человека, находившиеся в ВАЗ 21099 и пострадали шесть человек из KIA Sportage", — сказал источник.
В официальном сообщении ГУ МЧС по Ульяновской области говорится, что в 04:30 местного времени на 103 км трассы Р-178 возле села Гулюшево в Сурском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 21099, KIA Sportage и фуры Volvo. Ведомство уточняет, что в аварии, имеются пострадавшие.
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