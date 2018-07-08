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В омском поселке мужчину ранили из травматического пистолета
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В омском поселке мужчину ранили из травматического пистолета 

Омск Здесь 8 часов назад
Фото: Омск Здесь
В Привокзальном поселке местные жители субботним вечером устроили разборки. В соцсетях очевидцы сообщают о происшествии, случившемся вечером 7 июля в Привокзальном поселке Омска. Автор, разместивший анонимный пост, заявляет, что здесь местные жители избили женщину, а из травматического пистолета был расстрелян мужчина.
В полиции происшествие не комментируют.
Добавим, на этой неделе группа неизвестных парней избила подростков. Молодые люди гнались за ними на улице. Убегавшие, увидев стоящую на дороге маршрутку, кинулись к ней и попросили водителя открыть дверь, но он сделал это не сразу. Толпа из 10 человек подбежала к автомобилю и начала выламывать двери, после этого трех подростков вытащили из маршрутки и начали прилюдно избивать. Позже станет известно, что пострадал 16-летний подросток.
Фото: ЧП Омск
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