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Видео: Вертолет скорой помощи рухнул в жилом квартале в США
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Видео: Вертолет скорой помощи рухнул в жилом квартале в США 

Пятый канал 9 июля 2018
Фото: Пятый канал
Медицинский вертолет Robinson R44 потерпел крушение на восточном побережье США. По информации телеканала WTVR, авиакатастрофа произошла в густонаселенном районе города Уильямсбург около восьми часов по местному времени, когда большинство жителей возвращались домой. Транспорт рухнул на частный дом, из-за чего случился мощный пожар. Единственным человеком на борту воздушного судна был его пилот.
Очевидцы сообщают, что заметили вертолет, когда тот низко летел, едва не касаясь крыш домов. В один момент машина врезалась в двухэтажный таунхаус, после чего раздалось три или четыре хлопка, похожих на взрывы. По меньшей мере один человек погиб. Сразу после аварии на место прибыли авиационные инспекторы, причина случившегося и размер ущерба уточняются.
Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места крушения МиГ-29 в Польше.
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