Видео: Вертолет скорой помощи рухнул в жилом квартале в США

Медицинский вертолет Robinson R44 потерпел крушение на восточном побережье США. По информации телеканала WTVR, авиакатастрофа произошла в густонаселенном районе города Уильямсбург около восьми часов по местному времени, когда большинство жителей возвращались домой. Транспорт рухнул на частный дом, из-за чего случился мощный пожар. Единственным человеком на борту воздушного судна был его пилот.

Очевидцы сообщают, что заметили вертолет, когда тот низко летел, едва не касаясь крыш домов. В один момент машина врезалась в двухэтажный таунхаус, после чего раздалось три или четыре хлопка, похожих на взрывы. По меньшей мере один человек погиб. Сразу после аварии на место прибыли авиационные инспекторы, причина случившегося и размер ущерба уточняются.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места крушения МиГ-29 в Польше.