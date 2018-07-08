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Селевой поток унес машину в Гунибском районе, все пассажиры погибли
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Селевой поток унес машину в Гунибском районе, все пассажиры погибли 

Mirmol.ru 8 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Селевой поток унес машину в Гунибском районе, все пассажиры погиблиСемья из трех человек, ехавшая в машине, погибла в Гунибском районе Дагестана при сходе селя на дорогу, сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
Трагедия произошла вчера вечером в 22:15. На дороге между населенными пунктами Кудали и Салта автомобиль марки «ВАЗ-21099» смыло селевым потоком в обрыв. В машине находилось три человека, сам водитель 18 лет, женщина 55 лет и двухлетний ребенок.
Именно неопытность и неосторожность водителя стали причиной трагедии.
«На подъеме не справился, растерялся и заглох, в это время сверху накрыл поток и унес машину в реку», — сообщают односельчане.
В 22:50 спасатели МЧС нашли двухлетнего мальчика, а в 23:50 — тела парня 18 лет и женщины 55 лет. На поиски погибших вышли более 500 человек и задействованы кинолог с собакой и 3 единицы техники.
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