Селевой поток унес машину в Гунибском районе, все пассажиры погибли

Селевой поток унес машину в Гунибском районе, все пассажиры погиблиСемья из трех человек, ехавшая в машине, погибла в Гунибском районе Дагестана при сходе селя на дорогу, сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Трагедия произошла вчера вечером в 22:15. На дороге между населенными пунктами Кудали и Салта автомобиль марки «ВАЗ-21099» смыло селевым потоком в обрыв. В машине находилось три человека, сам водитель 18 лет, женщина 55 лет и двухлетний ребенок.

Именно неопытность и неосторожность водителя стали причиной трагедии.

«На подъеме не справился, растерялся и заглох, в это время сверху накрыл поток и унес машину в реку», — сообщают односельчане.