Военный капитан с женой избили двух человек на парковке в Железногорске

Об инциденте рассказал пострадавший в социальных сетях. По его словам, капитан ВС в штатском с супругой избили его вместе с матерью из-за спора, возникшего на парковке. Происходящее во дворе частично зафиксировал видеорегистратор подъехавшей машины.

«Мама сидела в машине, ноги ее были спущены на землю. Приехал черный Lexus , вышел капитан и его жена с детьми и кошкой. Его жена в грубой, нецензурной форме начала выражаться, что мы не там и не в том месте паркуемся, и ей мешаем. Мы молчали, после чего мама сказала: «Мы вас поняли!» На что развернулся капитан и с криком начал бить дверью машины по ногам мамы. Я держал дверь дверь и сказал: «Успокойтесь» Мне был нанесен удар в висок. И следом нанесен удар маме. Мама повалилась в машину», — рассказал о начале конфликта пострадавший.

После этого завязалась драка, в ходе которой пожилую женщину в машине били дверью по голове. Все происходящее сопровождалось обильной ненормативной бранью, и все это время за случившимся наблюдал ребенок.

По словам молодого человека, нападавший служит в военной части Железногорска. Пострадавшему и его матери он угрожал расправой, если инцидент получит огласку.

Приехавшие на место полицейские, по словам мужчины, здоровались с военным по имени, — он был уже в гражданском, — и сказали, что видят только одного пострадавшего, и под суд за избиение пойдут сын с матерью. Речь шла о супруге капитана, которой случайно разбили бровь. Также правоохранители пытались изъять видеорегистратор, когда узнали, что происходящее могло быть зафиксировано.

Известно также, что пострадавший, тем не менее, написал заявление в полицию. Медики зафиксировали у него сотрясение мозга, а у матери — трещину в черепе.

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