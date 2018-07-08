Два человека погибли в аварии под Орлом

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП под Орлом

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП под Орлом, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Орловской области.

По его словам, авария произошла в шесть утра в воскресенье.

"В ДТП попали фура и автобус с украинскими номерами. Два человека погибли, четверо госпитализированы. Предположительно, пострадавшие — граждане Украины", — сказал собеседник агентства.

По данным регионального управления МЧС РФ, авария произошла в Орле на улице Итальянская. На месте ДТП работали силы и средства орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.