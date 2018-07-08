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Два человека погибли в аварии под Орлом
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Автобус с украинскими номерами попал в ДТП под Орлом 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ГУ МЧС по Орловской области
Автобус с украинскими номерами попал в ДТП под Орлом, два человека погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Орловской области.
По его словам, авария произошла в шесть утра в воскресенье.
"В ДТП попали фура и автобус с украинскими номерами. Два человека погибли, четверо госпитализированы. Предположительно, пострадавшие — граждане Украины", — сказал собеседник агентства.
По данным регионального управления МЧС РФ, авария произошла в Орле на улице Итальянская. На месте ДТП работали силы и средства орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.
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