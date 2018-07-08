На Керченской переправе паром разломался пополам

В социальных сетях жители активно обсуждают необычное происшествие. Так, опубликованы фотографии одного из паромов. На судне видно трещину, расположенную в центре, которая вертикально делит его на две части. Отдельно отметим, что одна из половин парома подтоплена — находится ниже уровня ватерлинии.

С момента открытия Крымского моста значительно снизилось количество перевозимого транспорта и людей. А работники «Морской дирекции» заявили о готовящихся сокращениях. При этом, как стало известно «ФедералПресс» , в отношении экс-главы переправы возбуждено уголовное дело.

Согласно официальным данным за 5 июля (последние представленные данные — прим. редакции), за сутки было перевезено 1351 пассажир, 18 легковых автомобилей, 931 грузовой, один автобус. «Морская дирекция» отмечает, что это 5002 автомобиля, если рассчитывать в эквиваленте легкового транспорта.