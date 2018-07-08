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На Керченской переправе паром разломался пополам
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На Керченской переправе паром разломался пополам 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В социальных сетях жители активно обсуждают необычное происшествие. Так, опубликованы фотографии одного из паромов. На судне видно трещину, расположенную в центре, которая вертикально делит его на две части. Отдельно отметим, что одна из половин парома подтоплена — находится ниже уровня ватерлинии.
С момента открытия Крымского моста значительно снизилось количество перевозимого транспорта и людей. А работники «Морской дирекции» заявили о готовящихся сокращениях. При этом, как стало известно «ФедералПресс», в отношении экс-главы переправы возбуждено уголовное дело.
Согласно официальным данным за 5 июля (последние представленные данные — прим. редакции), за сутки было перевезено 1351 пассажир, 18 легковых автомобилей, 931 грузовой, один автобус. «Морская дирекция» отмечает, что это 5002 автомобиля, если рассчитывать в эквиваленте легкового транспорта.
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