Талоны, проколы и лошадь: как менялись правила дорожного движения

В пять раз! Именно во столько, по официальным данным, стало больше машин в Москве с 1990 года. Если 28 лет назад было зарегистрировано 900 тысяч авто, то теперь их около пяти миллионов. Сегодня контролировать этот огромный поток помогают современные технологии: камеры отслеживают нарушения, квитанции на оплату штрафов приходят на электронную почту, а оплачивать эти штрафы можно онлайн. А как было раньше?

Первые права и первые штрафы

Водительские права впервые были выданы в 1893 году, по разным данным, то ли знаменитому основателю фирмы « Мерседес » Карлу Бенцу, то ли некоему французу, чье имя история не сохранила. Назывались они «Справка о способности управлять транспортным средством с механическим мотором». В России первые водительские права получили в Санкт-Петербурге в 1895 году два владельца моторных велосипедов.

Через год-другой в Санкт-Петербурге и Москве стали появляться автомобили, а для управления ими потребовались разрешающие бумаги. Было принято постановление «О порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров по шоссе ведомства путей сообщения в самодвижущихся экипажах». Водителям предписывалось проходить медобследование, раз в год устраивать техосмотр своего авто. Также нужно было обязательно регистрировать машину и получать кузовные номера. Управлять транспортным средством можно было с 17 лет, а разрешенная скорость передвижения по городским улицам не должна была превышать 12 верст в час (примерно 13 километров в час).

В 1909 году Россия подписала международную конвенцию по автомобильному движению. Стали выдавать права международного образца и разработали документ «Общие правила езды по дорогам на автомобилях». Тогда же появились первые дорожные знаки и первые штрафные санкции. За первое нарушение правил — штраф 100 рублей (за такие деньги можно было купить отличную лошадь, для сравнения: килограмм черной икры стоил три рубля), за второе — арест на 14 дней, а иногда и больше, а за третье нарушение — лишение прав. Получить права, кстати, было непросто: на всю страну до революции работало меньше 10 автошкол.

В каждом регионе свои правила

После революции довольно долго единых для всей страны правил дорожного движения не было. Но в Москве, где автомобилей уже тогда было прилично, правила, а точнее декрет «Об автодвижении по городу Москве и ее окрестностям», были приняты еще в 1920 году. Документ, в частности, гласил, что максимальная скорость для легковушек составляла 27 километров в час, ездить «с милицейским свистком, вызывая панику на улицах», нельзя, а также запрещалось оставлять машину на улице без присмотра (да-да, уже тогда с этим было непросто).

Машин становилось все больше, и в 1930-е годы произошло немало важных изменений. В 1934-м была основана Государственная автомобильная инспекция, а в 1940 году приняты Типовые правила движения по улицам городов и дорогам Советского Союза, на основе которых каждый регион составлял собственный документ. В новых правилах водителю предписывалось «быть опрятным, дисциплинированным, вежливым и тщательно следить за состоянием автомобиля».

Обозначены были и штрафные санкции: предупреждение; штраф, оплачиваемый на месте, в сумме, установленной местным Советом депутатов трудящихся; замена талона к удостоверению на право управления транспортом; штраф, взыскиваемый в административном порядке; лишение права управления на срок от 15 дней до шести месяцев.

Талоны и проколы

В 1959 году теперь уже СССР подписывает Международную о дорожном движении, и вскоре вводятся первые единые для всей страны правила дорожного движения. В целом они напоминали сегодняшние. Например, максимальная скорость движения в черте города составляла 60 километров в час.

Говоря о штрафах, нельзя не рассказать о так называемом талоне предупреждений, который был введен повсеместно и продержался до конца 1980-х. В него вносились отметки за превышение скорости, нарушение правил обгона и маневрирования, езду по встречной полосе, управление транспортом с неисправностями, нарушение правил остановки и стоянки. Делал отметки инспектор ГАИ специальным компостером. При наличии в талоне трех проколов следующее нарушение (всего-то четвертое!) в течение года вело к лишению прав.

Помимо прокола в талоне, инспектор ГАИ мог выписать официальное предупреждение, оформить штраф на месте и выдать квитанцию, выписать административный штраф, который было необходимо оплатить в сберкассе, или — при серьезных нарушениях — вынести постановление о лишении прав.

Так сколько же платили нерадивые водители за нарушение правил? Согласно последнему в истории СССР постановлению (от 1989 года), за непристегнутый ремень и езду на неисправной машине автолюбителю приходилось раскошеливаться на пять рублей, за превышение скорости и проезд на красный — на 10 рублей, за нарушение правил проезда железнодорожного переезда — на 30 рублей, за езду в состоянии опьянения — на 200 рублей. Суммы по тем временам довольно весомые…

Сегодняшние штрафы тоже немалые, зато процедура их оформления и оплаты максимально прозрачна. Более того, оплачивая многие штрафы ГИБДД в течение 20 дней, можно получить 50-процентную скидку. Удобно находить и оплачивать штрафы ГИБДД онлайн в разделе «Услуги» на mos.ru . Только с начала этого года около 4,5 миллиона москвичей воспользовались этой возможностью.

Фотографии предоставлены Главархивом Москвы