На Увеке в водоеме утонула женщина

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», несчастный случай произошел в не предназначенном для купания месте. Тело погибшей в воде заметили очевидцы и вызвали сотрудников полиции и городской службы спасения.

Прибывшие к месту происшествия спасатели на лодке добрались до тела женщины, доставили его к берегу и передали следственно-оперативной группе. Обстоятельства гибели пенсионерки устанавливаются.

Напомним, с начала купального сезона в области уже утонули несколько человек в Саратове, Вольске, Энгельсе, Краснопартизанском и в других районах области. Список пополняется чуть ли не каждый день. Только на этой неделе несчастные случаи произошли в Петровском, Саратовском и Балашовском районах.