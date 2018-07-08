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На Увеке в водоеме утонула женщина
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На Увеке в водоеме утонула женщина 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Как сообщает портал «ЧП-Саратов», несчастный случай произошел в не предназначенном для купания месте. Тело погибшей в воде заметили очевидцы и вызвали сотрудников полиции и городской службы спасения.
Прибывшие к месту происшествия спасатели на лодке добрались до тела женщины, доставили его к берегу и передали следственно-оперативной группе. Обстоятельства гибели пенсионерки устанавливаются.
Напомним, с начала купального сезона в области уже утонули несколько человек в Саратове, Вольске, Энгельсе, Краснопартизанском и в других районах области. Список пополняется чуть ли не каждый день. Только на этой неделе несчастные случаи произошли в Петровском, Саратовском и Балашовском районах.
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