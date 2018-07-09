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«Конечно уволят. Тут вопрос — посадят или нет»: Военные обсуждают скандал в Железногорске
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«Конечно уволят. Тут вопрос — посадят или нет»: Военные обсуждают скандал в Железногорске 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Стали известны подробности скандала, случившегося в Железногорске. Пожилую женщину, которую жестоко избили, обратилась в правоохранительные органы. Она подала заявление на своего обидчика в форме. Корреспондент «360» пообщался с источником, и тот рассказал, что военному грозит увольнение и, возможно, суд.
Стало известно, что капитан служит в Войсковой часть 3377.
Ранее она относилась к Внутренним войскам (ныне — Росгвардия), ее задача — охрана важно-государственного объекта Горно-химический комбинат, а также сопровождение и охрана спецгрузов.
Источник сообщает, что в таких случаях у военного нет шансов остаться на службе. Сейчас вопрос заключается в том, что осудят его или нет.
Полиция провела проверку и передала дело в военно-следственную прокуратуру.
6 июля в Железногорске капитан ВС в штатском с супругой избили молодого человека вместе с матерью из‐за спора, возникшего на парковке. По словам пострадавшего, пожилую женщину били дверью машины по голове.
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