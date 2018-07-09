«Конечно уволят. Тут вопрос — посадят или нет»: Военные обсуждают скандал в Железногорске

Стали известны подробности скандала, случившегося в Железногорске. Пожилую женщину, которую жестоко избили, обратилась в правоохранительные органы . Она подала заявление на своего обидчика в форме. Корреспондент «360» пообщался с источником, и тот рассказал, что военному грозит увольнение и, возможно, суд.

Стало известно, что капитан служит в Войсковой часть 3377.

Ранее она относилась к Внутренним войскам (ныне — Росгвардия), ее задача — охрана важно-государственного объекта Горно-химический комбинат , а также сопровождение и охрана спецгрузов.

Источник сообщает, что в таких случаях у военного нет шансов остаться на службе. Сейчас вопрос заключается в том, что осудят его или нет.

Полиция провела проверку и передала дело в военно-следственную прокуратуру.

6 июля в Железногорске капитан ВС в штатском с супругой избили молодого человека вместе с матерью из‐за спора, возникшего на парковке. По словам пострадавшего, пожилую женщину били дверью машины по голове.