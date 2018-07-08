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Правоохранительные органы прокомментировали драку с участием военного в Железногорске
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Правоохранительные органы прокомментировали драку с участием военного в Железногорске 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Источник «360» в правоохранительных органах пояснил дальнейшее развитие событий после случившегося.
По словам источника, в ближайшее время дело будет отправлено в краевой военно-следственный комитет для дальнейшего рассмотрения. «На этом наша роль будет окончена, потому что это они там проводят проверку», — уточнил собеседник.
6 июля в Железногорске капитан ВС в штатском с супругой избили молодого человека вместе с матерью из‐за спора, возникшего на парковке. По словам пострадавшего, пожилую женщину били дверью машины по голове.
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