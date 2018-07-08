Правоохранительные органы прокомментировали драку с участием военного в Железногорске

Источник «360» в правоохранительных органах пояснил дальнейшее развитие событий после случившегося.

По словам источника, в ближайшее время дело будет отправлено в краевой военно-следственный комитет для дальнейшего рассмотрения. «На этом наша роль будет окончена, потому что это они там проводят проверку», — уточнил собеседник.

6 июля в Железногорске капитан ВС в штатском с супругой избили молодого человека вместе с матерью из‐за спора, возникшего на парковке. По словам пострадавшего, пожилую женщину били дверью машины по голове.