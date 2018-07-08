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Воронежцы: водитель «семёрки» сбил группу пешеходов и попытался скрыться
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Воронежцы: водитель «семёрки» сбил группу пешеходов и попытался скрыться 

Вести Воронеж 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Авария произошла в ночь на 8 июля.
В Воронеже водитель «ВАЗ-2107» поругался с группой пешеходов и наехал на них. Об этом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в соцсети «ВКонтакте» сообщили очевидцы. Инцидент произошёл сегодня, 8 июля, около 2 часов ночи на улице Дорожной. По словам свидетелей, автомобилист действовал умышленно. Он со своими пассажирами вступил в конфликт с пешеходами, а затем наехал на них и попытался скрыться. Однако из-за серьёзных повреждений машина не смогла далеко уехать. Остановилась около местной газовой АЗС, и все люди, находившиеся в ней, бросились в рассыпную. Один человек из компании позже вернулся к машине за сумкой, и там его тут же схватили полицейские. Предполагается, что это и есть водитель «семёрки». Как рассказывают горожане, сейчас в больнице в реанимации находятся трое пострадавших. Один из сбитых людей скончался. Фото с места происшествия: группа «Аварии и ДТП Воронежа», «ВКонтакте»
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