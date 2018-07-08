Депутат Рады попал в ДТП на Украине 

Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Дмитрий Линько попал в ДТП в Кировоградской области. Об этом сообщает УНИАН.
Как заявили очевидцы ДТП, депутат ехал во внедорожнике вместе с водителем.
Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате внедорожник был отброшен на хозяйственную постройку, расположенную рядом с дорогой.
Отмечается, что участники аварии получили незначительные повреждения.
На месте ДТП был составлен европротокол, после чего участники инцидента разъехались.
Ранее стало известно, что помощник депутата Рады Александра Вилкула погиб в ДТП в Полтавской области.