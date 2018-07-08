Депутат Рады попал в ДТП на Украине

Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Дмитрий Линько попал в ДТП в Кировоградской области. Об этом сообщает УНИАН.

Как заявили очевидцы ДТП, депутат ехал во внедорожнике вместе с водителем.

Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате внедорожник был отброшен на хозяйственную постройку, расположенную рядом с дорогой.

Отмечается, что участники аварии получили незначительные повреждения.

На месте ДТП был составлен европротокол, после чего участники инцидента разъехались.