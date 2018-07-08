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Самосвал встал на дыбы на подъезде к границе с Финляндией
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Самосвал встал на дыбы на подъезде к границе с Финляндией 

Карельские вести 6 часов назад
Водитель оказался в кабине на высоте четырех метров над землей.
Инцидент произошел еще днем 2 июля, однако видео случившегося в Сортавальском районе появилось только на днях.
Авария произошла на 15-м километре автодороги «Подъезд к МАПП „Вяртсиля“, на участке с проводимыми дорожными работами, передает dtpptz.ru.
Самосвал опрокинулся при разгрузке. Передние колеса оторвались от земли, самосвал уперся задней частью кузова в земляное полотно. Водитель в кабине оказался на высоте около четырех метров. Видеорегистратор очевидца запечатлел последствия случившегося в Карелии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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