Угнал «Ауди» и разбил пять машин: непутевый уфимский угонщик не справился с управлением

Теперь владельцам иномарок придется долго и дорого чинить своих любимцев

Вчера, 7 июля во дворах Черниковки случилась недоголливудская погоня, без перестрелок, шипов и вертолетов, но с большим ущербом владельцам попавшихся на пути авто. Пьяный мужчина угнал у своего работодателя Audi Q5 и решил полихачить, однако его быстро нашли сотрудники ДПС

Пытаясь скрыться от погони, горе-угонщик начал гнать по дворам и разбил пять автомобилей включая угнанный. Сперва он по касательной задел Hyundai Solaris, после чего его окинуло прямо в лоб Subaru Impreza. Но, видимо решив, что терять нечего, угонщик дал по газам и собрал еще автомобили Hyndai i20 и Wolksvagen Polo.

Теперь угонщика ждет уголовное дело, а владельцев машин тяжбы со страховыми компаниями, которые могут быть сильно затруднены.

— Юристы говорят, что страховая вряд ли выплатит ущерб всем пятерым пострадавшим, что «уголовка» — случай не страховой, — сетует один из автовладельцев.