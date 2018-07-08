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Угнал «Ауди» и разбил пять машин: непутевый уфимский угонщик не справился с управлением
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Угнал «Ауди» и разбил пять машин: непутевый уфимский угонщик не справился с управлением 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Теперь владельцам иномарок придется долго и дорого чинить своих любимцев
Вчера, 7 июля во дворах Черниковки случилась недоголливудская погоня, без перестрелок, шипов и вертолетов, но с большим ущербом владельцам попавшихся на пути авто. Пьяный мужчина угнал у своего работодателя Audi Q5 и решил полихачить, однако его быстро нашли сотрудники ДПС.
Пытаясь скрыться от погони, горе-угонщик начал гнать по дворам и разбил пять автомобилей включая угнанный. Сперва он по касательной задел Hyundai Solaris, после чего его окинуло прямо в лоб Subaru Impreza. Но, видимо решив, что терять нечего, угонщик дал по газам и собрал еще автомобили Hyndai i20 и Wolksvagen Polo.
Теперь угонщика ждет уголовное дело, а владельцев машин тяжбы со страховыми компаниями, которые могут быть сильно затруднены.
— Юристы говорят, что страховая вряд ли выплатит ущерб всем пятерым пострадавшим, что «уголовка» — случай не страховой, — сетует один из автовладельцев.
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