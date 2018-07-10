В Омске водитель ВАЗа впечатал мужчину в собственный автомобиль

Вчера, 9 июля, в 12:42 на проспекте Маркса водитель ВАЗ-2110 въехал в иномарку Kia Rio, которая стояла на обочине на аварийной сигнализации, и сбил с ног водителя. Как сообщает паблик «ЧП Омск», у багажника иномарки находился мужчина, который что-то складывал внутрь.

Во время удара 40-45-летнего омича впечатало в принадлежащее ему авто, и сломало ноги. После столкновения авто проехало вперёд еще метров 30 и врезалось в столб. Мужчина остался жив, но, по словам очевидцев, теперь ему грозит опасность остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь.