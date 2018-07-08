Ещё
На Украине машина депутата Рады спровоцировала ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Украине машина депутата Рады спровоцировала ДТП 

Газета.Ru 5 часов назад
Депутат украинской Рады от Радикальной партии Дмитрий Линько стал участником ДТП в Кировоградской области. Об этом сообщает УНИАН.
По словам очевидцев, Линько ехал во внедорожнике вместе с водителем, который не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Из-за произошедшего внедорожник отбросило на расположенную рядом с дорогой хозяйственную постройку.
Согласно имеющейся информации, участники ДТП получили незначительные повреждения. После составления европротокола они разъехались.
Ранее сообщалось, что в Полтавской области в результате ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.
Газета.Ru: последние новости
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус В ДТП под Орлом попал автобус с украинскими номерами, есть погибшие В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись три иномарки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Багдасарян снова поймали269
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром160
На МКАД грузовик врезался в рейсовый автобус
Почему не стоит заправлять полный бак8
Названо количество седанов в России
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости Бортжурнал
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение