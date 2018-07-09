Продажи автомобилей Nissan в России в июне выросли на 7% — до 7,4 тыс. машин

Продажи автомобилей Nissan в России в июне 2018 г. за год выросли на 7% — до 7,4 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Nissan в июне реализовали 7 тыс. 392 автомобиля — на 7% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка японской марки составила 4,7%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом месяце стал кроссовер Qashqai, чьи продажи увеличились на 35% — до 2 тыс. 201 штуки. Второе место занял кроссовер X-Trail с показателем 2 тыс. 80 реализованных машин, что на 13% выше показателя годичной давности.

«При этом, Nissan Qashqai в июне вошел и в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в нашей стране», — пояснили в пресс-службе.