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Продажи автомобилей Nissan в России в июне выросли на 7% — до 7,4 тыс. машин
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Продажи автомобилей Nissan в России в июне выросли на 7% — до 7,4 тыс. машин 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Продажи автомобилей Nissan в России в июне 2018 г. за год выросли на 7% — до 7,4 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Российские дилеры Nissan в июне реализовали 7 тыс. 392 автомобиля — на 7% больше, чем годом ранее. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка японской марки составила 4,7%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом месяце стал кроссовер Qashqai, чьи продажи увеличились на 35% — до 2 тыс. 201 штуки. Второе место занял кроссовер X-Trail с показателем 2 тыс. 80 реализованных машин, что на 13% выше показателя годичной давности.
«При этом, Nissan Qashqai в июне вошел и в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей сегмента SUV в нашей стране», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что по итогам I полугодия 2018 г. в России было продано 37 тыс. 37 автомобилей Nissan, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В этом рейтинге Qashqai занимает вторую строчку (10 тыс. 275 проданных экземпляров), уступая только Nissan X-Trail (10 тыс. 621 штук).
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