Перевозчик, обслуживающий маршрут Бежецк — Тверь, попался на нелегальных пассажирах

На днях инспекторы ГИБДД провели рейд в Бежецком районе и проверили автобусы, перевозящие пассажиров по маршруту Тверь-Бежецк.

Заказной автобус Mercedes, отправлявшийся из Бежецка, не успел даже выехать за пределы города, как госинспекторы тут же остановили транспортное средство. На момент проверки в салоне находилось 10 пассажиров, и только у троих из них на руках были билеты, остальные семь, по всей видимости, рассчитывались за проезд напрямую с водителем, потому как сели в автобус не на автовокзале, а по пути.

За допущенное нарушение в отношении предпринимателя (ИП Смирнова Я. Г) составили административный протоколо по статье 11.14.2 КоАП РФ, автобус отвезли на штрафстоянку в Больших Перемерках.

Представитель перевозчика вину водителя признал, но уверил, что это не постоянная практика, а исключение из правил:

— В данном случае было допущено нарушение законодательства — несколько человек водитель посадил вне остановочных пунктов, однако такие действия для компании не являются нормой. «Мы следим за соблюдением законодательства и стараемся постоянно повышать качество оказываемых услуг. С подобными инцидентами будем бороться, — уверил представитель „Автоэкспресса“ Юрий Миненко

Однако подобных нарушений масса — пассажиры, стремясь сэкономить, не покупают билетов и расплачиваются с водителями, а те, в свою очередь, не отказываются подбирать людей по дороге. Поэтому проверочные рейды будут продолжаться.

По материалам vdvbezheck.ru