Тюменцы засняли на видео водителя маршрутки, который за рулём болтал по телефону 

На всякий случай мужчина всё же придерживал локтем руль, продолжая решать личные вопросы на рабочем месте
Жительница Тюмени пожаловалась на водителя маршрутки №73. По её словам, мужчина во время движения увлеченно разговаривал по телефону, игнорируя ПДД. Произошедший накануне инцидент возмущенные пассажиры общественного транспорта сняли на видео.
— Одной рукой он телефон держал, второй переключал скорости. А про руль забыл, придерживая его локтем. Ехать так опасно. Если за себя не переживает, так хотя бы о пассажирах бы подумал, — поделилась с 72.ru тюменка, ставшая очевидцем происходящего.
Перевозчик, на которого работает этот водитель, пообещал принять меры для урегулирования этого инцидента.
— Водитель отстранен от управления, в понедельник, 9 июля, будет направлен на дополнительное 20-часовое обучение. Только после обучения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе, — уточнили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на перевозчика.
Похожий случай на всё том же 73-м маршруте произошёл в конце января этого года. Тогда пассажиры пожаловались на то, что во время работы водитель играл на смартфоне. Его начальник тогда встал на защиту подчинённого, но его объяснения ГИБДД сочли неубедительными.
— В каждом автобусе размещена информация о том, что в случае нарушения ПДД водителем общественного транспорта следует обратиться в ГИБДД. Можно снять ролик с фактом нарушения и прислать его нам. Госавтоинспекции проще разговаривать на эти темы с перевозчиками, а в случае нарушения — привлекать к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В ведомстве также напомнили, что согласно правилам водителю запрещается пользоваться телефоном во время движения, если он не оснащен гарнитурой и требует использования рук.