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Тюменцы засняли на видео водителя маршрутки, который за рулём болтал по телефону
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Тюменцы засняли на видео водителя маршрутки, который за рулём болтал по телефону 

72.ru 5 часов назад
Фото: 72.ru
На всякий случай мужчина всё же придерживал локтем руль, продолжая решать личные вопросы на рабочем месте
Жительница Тюмени пожаловалась на водителя маршрутки №73. По её словам, мужчина во время движения увлеченно разговаривал по телефону, игнорируя ПДД. Произошедший накануне инцидент возмущенные пассажиры общественного транспорта сняли на видео.
— Одной рукой он телефон держал, второй переключал скорости. А про руль забыл, придерживая его локтем. Ехать так опасно. Если за себя не переживает, так хотя бы о пассажирах бы подумал, — поделилась с 72.ru тюменка, ставшая очевидцем происходящего.
Перевозчик, на которого работает этот водитель, пообещал принять меры для урегулирования этого инцидента.
— Водитель отстранен от управления, в понедельник, 9 июля, будет направлен на дополнительное 20-часовое обучение. Только после обучения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе, — уточнили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на перевозчика.
Похожий случай на всё том же 73-м маршруте произошёл в конце января этого года. Тогда пассажиры пожаловались на то, что во время работы водитель играл на смартфоне. Его начальник тогда встал на защиту подчинённого, но его объяснения ГИБДД сочли неубедительными.
— В каждом автобусе размещена информация о том, что в случае нарушения ПДД водителем общественного транспорта следует обратиться в ГИБДД. Можно снять ролик с фактом нарушения и прислать его нам. Госавтоинспекции проще разговаривать на эти темы с перевозчиками, а в случае нарушения — привлекать к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
В ведомстве также напомнили, что согласно правилам водителю запрещается пользоваться телефоном во время движения, если он не оснащен гарнитурой и требует использования рук.
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