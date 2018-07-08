«Мотоциклист пролетел метров 40»: страшное ДТП случилось в Самаре на Советской Армии 

Скорая приехала через несколько минут
В воскресенье, 8 июля, в Самаре на улице Советской Армии столкнулись иномарка и мотоцикл. Это произошло около 11 часов утра. О происшествии 63.ru сообщили очевидцы.
— ДТП произошло на пересечении Советской Армии и Дыбенко. Судя по всему, «Рено» не убедилась в безопасности маневра. От удара мотоцикл улетел в ограждение метров на 15-20. Мотоциклист пролетел ещё метров 40, — рассказали свидетели происшествия.
Водитель мотоцикла получил открытую черепно-мозговую травму и открытый перелом пальцев на ноге.
— Мужчина дышал спазмами. Через 5-7 минут прибыло две машины скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Мотоциклиста погрузили в скорую, начали откачивать. Ему на вид около 40 лет, — сообщили очевидцы.