«Мотоциклист пролетел метров 40»: страшное ДТП случилось в Самаре на Советской Армии

Скорая приехала через несколько минут

В воскресенье, 8 июля, в Самаре на улице Советской Армии столкнулись иномарка и мотоцикл. Это произошло около 11 часов утра. О происшествии 63.ru сообщили очевидцы.

— ДТП произошло на пересечении Советской Армии и Дыбенко. Судя по всему, « Рено » не убедилась в безопасности маневра. От удара мотоцикл улетел в ограждение метров на 15-20. Мотоциклист пролетел ещё метров 40, — рассказали свидетели происшествия.

Водитель мотоцикла получил открытую черепно-мозговую травму и открытый перелом пальцев на ноге.