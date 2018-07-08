Фура столкнулась с «Субару» на Бердском шоссе и собрала пробку

Днём 8 июля на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Subaru и грузовик Scaniа.

Авария случилась около 14:00 недалеко от АЗС «ХОРОС».

«Subaru и Scaniа двигались со стороны 1-й Механической в сторону Большевистской. На светофоре «Субару» остановился, а водитель фуры затормозить не успел и допустил столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс. Пробки, из-за аварии на Бердском шоссе в сторону города собралась пробка. Скорость движения автомобилей на этом участке автодороги в 14:55 не превышала 7 км/ч.