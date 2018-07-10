Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на Бердском шоссе

Утром 10 июля не успевший затормозить водитель междугородного автобуса попал в ДТП с легковой машиной на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.

Авария произошла в десятом часу утра в районе Нижней Ельцовки.

Mazda и маршрутка № 511 двигались по Бердскому шоссе со стороны Одоевского в сторону Лесосечной. Mazda остановилась на запрещающий сигнал светофора, маршрутка не успела», — описали ДТП аварийные комиссары «Автоспас».

Аваркомы уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

На прошлой неделе автобус с пассажирами попал в аварию на Ипподромской: ДТП недалеко от остановки «Жилмассив Плехановский».