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Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на Бердском шоссе
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Маршрутка с пассажирами попала в ДТП на Бердском шоссе 

ngs.ru 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Утром 10 июля не успевший затормозить водитель междугородного автобуса попал в ДТП с легковой машиной на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.
Авария произошла в десятом часу утра в районе Нижней Ельцовки.
«Mazda и маршрутка № 511 двигались по Бердскому шоссе со стороны Одоевского в сторону Лесосечной. Mazda остановилась на запрещающий сигнал светофора, маршрутка не успела», — описали ДТП аварийные комиссары «Автоспас».
Аваркомы уточнили, что в ДТП никто не пострадал.
На прошлой неделе автобус с пассажирами попал в аварию на Ипподромской: ДТП недалеко от остановки «Жилмассив Плехановский».
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