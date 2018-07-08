Полиция США решила покупать мороженное детям, соблюдающим ПДД 

Полиция самого крошечного американского штата Род-Айленда решила прикармливать вкусным мороженным юных велосипедистов, которые соблюдают правила дорожного движения, передаёт «10 Boston».
В полицейском департаменте сообщили, что такая акция должна улучшить детскую безопасность на дороге, а также помочь правоохранителям и местной детворе познакомиться и подружиться друг с другом.
Теперь патрульные машины будут следить за поведением несовершеннолетних водителей на дороге, и при выявлении послушных граждан — выдавать билетики. На эти билетики дети смогут бесплатно брать мороженное в определённых ресторанчиках.
Полицейские признались, что идея выдавать сладости была взята у соседнего штата Нью-Гэмпшира, где местные стражи порядка покупают велосипедистам пиццу за ношение шлемов.
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Заглавное фото: Vincent Zhou