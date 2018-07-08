Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в Орловской области: есть погибшие

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, примерно в 06:00 мск на улице Итальянская автобус столкнулся с фурой.

В результате случившегося погибли два человека, ещё четверо — получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие экстренно госпитализированы в местные клиники.

Согласно предварительной информации, все погибшие и раненые — граждане Украины.

По факту смертельной аварии проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Краснодарском крае в крупном ДТП погибли девять человек.

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