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Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в Орловской области: есть погибшие
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Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в Орловской области: есть погибшие 

Свободная пресса 4 часа назад
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона, примерно в 06:00 мск на улице Итальянская автобус столкнулся с фурой.
В результате случившегося погибли два человека, ещё четверо — получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие экстренно госпитализированы в местные клиники.
Согласно предварительной информации, все погибшие и раненые — граждане Украины.
По факту смертельной аварии проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Краснодарском крае в крупном ДТП погибли девять человек.
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