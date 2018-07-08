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Движение по М7 ограничат в Богородском районе
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Движение по М7 ограничат в Богородском районе 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород.
Как отмечается в сообщении, изменения будут внесены в связи с ремонтом путепровода на 414 километре.
В частности, с 9 июля по 12 декабря текущего года проезжая часть будет сужена до четырех полос. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.
На указанном участке вводится ограничение скорости до 40 км/ч.
Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено с 8 июля на участках трассы М7 в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.
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