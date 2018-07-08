Движение по М7 ограничат в Богородском районе

Об этом сообщает Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород.

Как отмечается в сообщении, изменения будут внесены в связи с ремонтом путепровода на 414 километре.

В частности, с 9 июля по 12 декабря текущего года проезжая часть будет сужена до четырех полос. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.

На указанном участке вводится ограничение скорости до 40 км/ч.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено с 8 июля на участках трассы М7 в Кстовском и Лысковском районах Нижегородской области.