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Машина cкорой помощи, которая ехала по экстренному вызову, попала в аварию
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Машина cкорой помощи, которая ехала по экстренному вызову, попала в аварию 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Врачи везли в больницу двухгодовалого малыша, упавшего с шестого этажа. На перекрестке улиц Козленская и Предтеченская автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем КИА.
По словам очевидцев, машина скорой двигалась с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. От удара она опрокинулась на бок.
«Я живу рядом, в момент аварии была дома. Слышала сирену скорой помощи, она очень громко звучала. А потом удар такой силы, что, мне показалось, даже стены задрожали», — говорит жительница дома на ул. Предтеченской, своего имени она не назвала.
По предварительным данным, пострадали врачи, которые находились в машине. Травмированного ребенка забрал другой автомобиль скорой.
Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы: полиция, МЧС, медики. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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