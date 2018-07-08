Машина cкорой помощи, которая ехала по экстренному вызову, попала в аварию

Врачи везли в больницу двухгодовалого малыша, упавшего с шестого этажа. На перекрестке улиц Козленская и Предтеченская автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем КИА

По словам очевидцев, машина скорой двигалась с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. От удара она опрокинулась на бок.

«Я живу рядом, в момент аварии была дома. Слышала сирену скорой помощи, она очень громко звучала. А потом удар такой силы, что, мне показалось, даже стены задрожали», — говорит жительница дома на ул. Предтеченской, своего имени она не назвала.

По предварительным данным, пострадали врачи, которые находились в машине. Травмированного ребенка забрал другой автомобиль скорой.