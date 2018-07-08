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В Вологде пострадали семь человек при столкновении легковушки и «скорой»
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В Вологде пострадали семь человек при столкновении легковушки и «скорой» 

Газета.Ru 21 час назад
В результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля в Вологде семь человек получили ранения, в их числе ребенок, передает РИА «Новости» сообщение источника в экстренных службах.
"На улице Козленской столкнулись реанимобиль и легковушка. Пострадали семь человек, в том числе пациент скорой помощи", — сказал источник.
Он отметил, что пациентом «скорой» был ребенок в возрасте четырех лет, он госпитализирован в тяжелом состоянии.
В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись шесть автомобилей и «скорая». Отмечалось, что ранения получили шесть человек.
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