Виновник массовой аварии в Петербурге сбежал с места ДТП

Водитель, который спровоцировал массовую аварию возле дома 31 на Придорожной аллее Выборгского района Санкт-Петербурга сбежал с места ДТП. Об этом сообщают очевидцы. Столкновение сразу нескольких машин произошло утром в воскресенье, 8 июля.

На опубликованных снимках видно, что лихач въехал в припаркованные машины, в которых к счастью в момент ДТП никого не было. Поэтому никто не пострадал. Сейчас полицейским предстоит установить личность владельца машины. В правоохранительных органах не исключают, что лихач мог быть пьян.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что момент жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли девять человек, попал на видео.