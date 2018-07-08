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Виновник массовой аварии в Петербурге сбежал с места ДТП
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Виновник массовой аварии в Петербурге сбежал с места ДТП 

Пятый канал 4 часа назад
Фото: Пятый канал
Водитель, который спровоцировал массовую аварию возле дома 31 на Придорожной аллее Выборгского района Санкт-Петербурга сбежал с места ДТП. Об этом сообщают очевидцы. Столкновение сразу нескольких машин произошло утром в воскресенье, 8 июля.
На опубликованных снимках видно, что лихач въехал в припаркованные машины, в которых к счастью в момент ДТП никого не было. Поэтому никто не пострадал. Сейчас полицейским предстоит установить личность владельца машины. В правоохранительных органах не исключают, что лихач мог быть пьян.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что момент жуткого ДТП на Кубани, в котором погибли девять человек, попал на видео.
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