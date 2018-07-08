Продавцы‐мигранты избили мужчину на рынке в Новосибирске

Рыночные торговцы в Новосибирске избили мужчину за то, что он долго выбирал картошку. О случившемся сообщила супруга пострадавшего в социальных сетях. Женщина также опубликовала снимок заявления в полицию, где разъясняется произошедшее.

Инцидент произошел на Гусинобродском рынке. Мужчина выбирал картофель, но продавец начал его торопить. Вероятно, тому не понравилось, что покупатель берет недорогой товар. Потом сказал, что закончил продажу и стал толкать мужчину от прилавка. Молодого человека возмутило такое поведение, он бросил пакет на прилавок и ушел.

После этого сзади на него напали несколько человек и начали избивать. Известно, что один из них ударил мужчину по лицу.

Источник фото: vk.com/incident_nsk Пострадавший вызвал полицию и написал заявление. В результате случившегося он получил ушибы мягких тканей лица, руки и ребер. Супруга уточнила, что нападавшие были мигрантами.

Военный офицер в штатском с женой избили двух человек на парковке в Железногорске. Пострадавшие молодой человек и его мать получили множественные травмы.