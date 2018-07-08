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Продавцы‐мигранты избили мужчину на рынке в Новосибирске
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Продавцы‐мигранты избили мужчину на рынке в Новосибирске 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Рыночные торговцы в Новосибирске избили мужчину за то, что он долго выбирал картошку. О случившемся сообщила супруга пострадавшего в социальных сетях. Женщина также опубликовала снимок заявления в полицию, где разъясняется произошедшее.
Инцидент произошел на Гусинобродском рынке. Мужчина выбирал картофель, но продавец начал его торопить. Вероятно, тому не понравилось, что покупатель берет недорогой товар. Потом сказал, что закончил продажу и стал толкать мужчину от прилавка. Молодого человека возмутило такое поведение, он бросил пакет на прилавок и ушел.
После этого сзади на него напали несколько человек и начали избивать. Известно, что один из них ударил мужчину по лицу.
Источник фото: vk.com/incident_nsk  Пострадавший вызвал полицию и написал заявление. В результате случившегося он получил ушибы мягких тканей лица, руки и ребер. Супруга уточнила, что нападавшие были мигрантами.
Военный офицер в штатском с женой избили двух человек на парковке в Железногорске. Пострадавшие молодой человек и его мать получили множественные травмы.
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