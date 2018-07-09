Ещё
Страшная авария в Богородском районе унесла жизни двух человек (ФОТО)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страшная авария в Богородском районе унесла жизни двух человек (ФОТО) 

Vgoroden.ru 6 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Об этом сообщают очевидцы в социальной сети и делятся жуткими фотографиями с места трагедии.
По словам свидетелей ДТП, две иномарки столкнулись недалеко от АЗС на улице Котельникова. Из-за сильного удара один из автомобилей выбросило на отбойник, у другого почти полностью смяло капот.
Очевидцы утверждают, что два человека погибли на месте. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли на скорой в больницу.
Подробности произошедшего уточняются.
Напомним, пьяный водитель «Делимобиля» может получить семь лет за смертельное ДТП на Белинского.
Фото: vk.com
Vgoroden.ru: последние новости
Движение автобусов временно изменится в Автозаводском районе Пьяная езда привела ковернинского водителя на скамью подсудимых В Нижегородской области таксист подрался с пассажиром (ВИДЕО)
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Битва рамных внедорожников
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Названы причины эвакуации с Крымского моста
Опять за старое: Багдасарян снова поймали280
Volkswagen готовит преемника Beetle
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:26
«Рассеянная Света» опрокинула ВАЗ на светофоре
ДТП
00:21
«Уснул за рулем»: автомобиль наехал на пешеходов в Сочи
ДТП
03:59
На каких АЗС недоливают топливо
Статьи
03:52
Уральские инспекторы ГИБДД записали клип
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение