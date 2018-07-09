Страшная авария в Богородском районе унесла жизни двух человек (ФОТО)

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети и делятся жуткими фотографиями с места трагедии.

По словам свидетелей ДТП, две иномарки столкнулись недалеко от АЗС на улице Котельникова. Из-за сильного удара один из автомобилей выбросило на отбойник, у другого почти полностью смяло капот.

Очевидцы утверждают, что два человека погибли на месте. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли на скорой в больницу.

Подробности произошедшего уточняются.

Напомним, пьяный водитель «Делимобиля» может получить семь лет за смертельное ДТП на Белинского.

Фото: vk.com