Страшная авария в Богородском районе унесла жизни двух человек (ФОТО) 

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети и делятся жуткими фотографиями с места трагедии.
По словам свидетелей ДТП, две иномарки столкнулись недалеко от АЗС на улице Котельникова. Из-за сильного удара один из автомобилей выбросило на отбойник, у другого почти полностью смяло капот.
Очевидцы утверждают, что два человека погибли на месте. Еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии увезли на скорой в больницу.
Подробности произошедшего уточняются.
Напомним, пьяный водитель «Делимобиля» может получить семь лет за смертельное ДТП на Белинского.
Фото: vk.com